Окупанти передислокували військову техніку у житлові квартали Мелітополя, - мер Федоров

Про це він повідомив в етері Еспресо.



"За останні півтора тижня було знищено дві військові бази. Одна з них була розташована поблизу Мелітополя, це колишній військовий аеродром, а друга знаходилась за п'ять кілометрів від міста, поблизу селища Мирне, на якій також противник ховав свої боєприпаси. Ситуація зараз ускладнюється тим, що окупанти передислокували свої сили та техніку поблизу житлових кварталів. За 100 метрів від житлових будинків стоїть вороже ППО та артилерія, і зрозуміло, що так вони планують прикриватися нашими мирними жителями", - зазначив мер.



Іван Федоров додав, що, на жаль, ці вибухи ускладнили життя у місті Мелітополь тим, що окупанти масово беруть у заручники наших активістів та містян, також місто блокували на в'їзд та виїзд на декілька годин, а було і на добу.



"Слід зазначити, що ці вибухи подіяли й на колаборантів, дехто з них зовсім зник, а дехто вигадав причини псевдонападів на себе, щоб втекти з Мелітополя. А самі гауляйтери перестали з'являтися серед людей", - розповів Федоров.

12 липня у Мелітопольському районі горіла база військової частини МНС, яку раніше захопили окупанти.

У ніч з 12 на 13 липня в окупованих Херсоні, Мелітополі та Бердянську чутно звуки автоматних пострілів

13 липня міський голова Іван Федоров розповів, що у тимчасово окупованому Мелітополі рашисти стріляють в небо, аби залякувати містян

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb