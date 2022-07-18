Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"З росіянами неможливо добитись паритету в артилерії. Вони мають дуже багато старих радянських зразків, які постійно постачаються в Україну. Те ж саме стосується і боєприпасів до артилерії. В Росії великі склади з радянськими боєприпасами. Єдине, що можуть зробити ЗСУ, це знищувати їхні склади з боєприпасами за допомогою систем HIMARS. Саме це ми зараз і спостерігаємо. В російській армії порушується логістична складова для ведення бойових дій на території України", - пояснив Левін.

Аналітик зауважив, що успішність дій ЗСУ буде залежати від зброї, яку Україні постачають союзники.

"Потрібно знаходити слабкі місця ворога і бити по ним. Однак для цього потрібні інструменти. Тому вся зброя, яка зараз постачається в Україну, відкриває можливості для успішних дій ЗСУ. Що стосується деокупації Криму, то тут існує декілька військових сценаріїв. Для того, щоб деокупувати Крим потрібно знищити Кримський міст та звільнити Мелітополь. І все, далі півострів просто буде заблокованим. Це тільки один зі сценаріїв. Річ у тому, що росіяни дуже бояться оточення. як тільки їм загрожує оточення, вони починають тікати. Тому звільнення Криму можна порівняти з островом Зміїний, але в набагато більших масштабах", - додав він.

17 липня заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія має право на превентивну самооборону через загрозу, яку нібито несе відмова визнавати окупований Крим російським

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