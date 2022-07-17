Медведєв пригрозив Україні "судним днем" за спробу деокупувати Крим
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія має право на превентивну самооборону через загрозу, яку нібито несе відмова визнавати окупований Крим російським
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За його словами, відмова України та країн НАТО визнати Крим російським є системною загрозою для РФ.
"Це пряма та явна загроза, особливо в умовах того, що сталося з Кримом. Крим повернувся до РФ. Якщо будь-яка інша держава, чи то Україна, чи країни НАТО, вважає, що Крим не є російським, для нас це системна загроза. Якщо така держава входить до ворожого для нас блоку, а я недарма згадував цілевказівку стратегічних ядерних сил натовських країн, то для нас ця загроза має постійний характер", - сказав Медведєв.
Він додав, що у таких умовах Росія "має право на превентивну самооборону".
"Кожна країна має право на самооборону. Причому держава має право на превентивну самооборону. Це треба мати на увазі. Це не тільки відповідь на чиїсь ворожі дії. Це і превентивні дії щодо усунення військової загрози", - зазначив Медведєв.
Він також попередив, що у разі спроби деокупувати Крим для України настане "судний день".
"У випадку, якщо щось подібне станеться, для них усіх там миттєво настане "судний день", дуже швидкий і важкий, сховатися буде дуже складно", - пригрозив Медведєв.
- 6 липня Дмитро Медведєв заявив, що на спроби судити росіян за воєнні злочини в Україні, Москва може відповісти ядерною зброєю.
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