Медведєв відповів ядерними погрозами на ініціативу створити трибунал щодо злочинів РФ в Україні
Заступник керівника радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що на спроби судити росіян за воєнні злочини в Україні, Москва може відповісти ядерною зброєю
Про це він написав у telegram.
За його словами, ідея судити росіян у міжнародному трибуналі за воєнні злочини в Україні є "абсурдною", оскільки РФ володіє найбільшим ядерним потенціалом.
"Виступаючи на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі, я назвав абсурдними будь-які спроби створення трибуналів або судів для так званого розслідування дій Росії. Ці пропозиції не лише юридично нікчемні. Ідея покарати країну, яка має найбільший ядерний потенціал, абсурдна сама по собі. І потенційно загрожує існуванню людства", - написав Медведєв.
- 19 травня Європарламент ухвалив резолюцію щодо створення міжнародного трибуналу з притягнення до відповідальності причетних до воєнних злочинів Росії в Україні
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