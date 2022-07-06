Про це він написав у telegram.

За його словами, ідея судити росіян у міжнародному трибуналі за воєнні злочини в Україні є "абсурдною", оскільки РФ володіє найбільшим ядерним потенціалом.

"Виступаючи на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі, я назвав абсурдними будь-які спроби створення трибуналів або судів для так званого розслідування дій Росії. Ці пропозиції не лише юридично нікчемні. Ідея покарати країну, яка має найбільший ядерний потенціал, абсурдна сама по собі. І потенційно загрожує існуванню людства", - написав Медведєв.

19 травня Європарламент ухвалив резолюцію щодо створення міжнародного трибуналу з притягнення до відповідальності причетних до воєнних злочинів Росії в Україні

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