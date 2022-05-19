Європарламент підтримав створення міжнародного трибуналу щодо воєнних злочинів Росії в Україні

Про це написав у Twitter очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

"Вдячний членам Європарламенту, які проголосували за резолюцію із закликом до ЄС підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та надати необхідні ресурси і підтримку. Разом ми притягнемо до відповідальності російське керівництво", - написав Кулеба.

27 квітня Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію "Наслідки агресії РФ, що триває проти України: роль та відповідальність Ради Європи", в якій серед іншого закликала країни Ради Європи підтримати розслідування злочинів, скоєних Росією в Україні та створити відповідний міжнародний трибунал.

Британія підтримала ідею міжнародного трибуналу для засудження президента РФ Володимира Путіна та інших осіб, причетних до воєнних злочинів на території України.

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