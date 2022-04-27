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Головна війна з Росією Допомогти Україні, тиснути на РФ і скликати міжнародний трибунал: ПАРЄ ухвалила резолюцію про наслідки російської агресії

Допомогти Україні, тиснути на РФ і скликати міжнародний трибунал: ПАРЄ ухвалила резолюцію про наслідки російської агресії

27 квітня, 2022 середа
19:33
війна з Росією ПАРЄ

У середу, 27 квітня, Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію "Наслідки агресії РФ, що триває проти України: роль та відповідальність Ради Європи"

Про це повідомив у Telegram нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

"Асамблея називає те, що відбувається, безпрецедентною атакою на мир, безпеку, міжнародне право; закликає всі 45 країн Ради Європи надавати Україні необхідну допомогу; допомагати всім, хто змушений залишити територію України через війну; продовжити чинити тиск на Росію до ПОВНОГО звільнення території України, а також Грузії, Молдови та Білорусі", - написав Гончаренко.

Також ПАРЄ закликала країни Ради Європи підтримати всі розслідування звірств і злочинів, скоєних Росією на території України та негайно заснувати міжнародний трибунал щодо політичного і військового керівництва Росії.

Крім того, ПАРЄ підтримує створення Фонду Солідарності для повоєнного відновлення України, засновує позицію спеціального представника Ради Європи щодо наслідків російської агресії, закликає країни Євросоюзу позбавитися енергетичної залежності від Росії та боротися із російською пропагандою.

"Також за підтриманою моєю правкою Асамблея називає режим Лукашенко відповідальним за цю війну. Голосування: 143 - за, проти - 1", - зазначив Гончаренко.
 

  • Раніше, 15 березня, ПАРЄ ухвалила рішення про виключення РФ і визнання окупації Придністров'я, а також закликала держави Ради Європи надати Україні засоби захисту повітряного простору.
  • 7 квітня Генасамблея ООН призупинила членство Росії в Раді ООН із прав людини.
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Новини
резолюція
ПАРЄ
Олексій Гончаренко
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