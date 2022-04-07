Генасамблея ООН призупинила членство Росії в Раді ООН із прав людини

Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 7 квітня, на засідання Генасамблеї ООН.



За це рішення проголосували 93 країни, проти - 24 утрималися 58 країн.



Окрім самої Росії, проти призупинення її членства проголосували Алжир, Білорусь, Болівія, Бурунді, Центральноафриканська Республіка, Китай, Конго, Куба, Пінічна Корея, Еритрея, Ефіопія, Габон, Іран, Казахстан, Киргизстан, Лаос, Малі, Нікарагуа, Сирія, Таджикистан, Узбекистан, В'єтнам і Зімбабве.



Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи це рішення, зазначив: "Воєнним злочинцям не місце в органах ООН, спрямованих на захист прав людини. Вдячний усім державам-членам, які підтримали відповідну резолюцію ГА ООН і обрали правильний бік історії".





Зазначимо, виключити країну з Ради, що складається з 47 членів, може більшість, тобто дві третини зі 193 членів Генасамблеї ООН, що проголосували. Країн, які утрималися, не враховують.

Перед голосуванням Росія попередила країни, що голосування "за" або утримання розглядатиме як "недружній жест" із наслідками для двосторонніх зв'язків.