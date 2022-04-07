Європарламент підтримав резолюцію про введення повного ембарго на енергоносії з РФ

Про це повідомив депутат Європарламенту Гай Верхофштадт.



"Європейський парламент хоче негайного та повного ембарго на викопне паливо", - написав він у Twitter.



Депутат зазначив, що ембарго поширюється на газ, нафту та вугілля.



"Жодних європейських грошей на армію Путіна", - підкреслив Верхофштадт.



Нагадаємо, Велика Британія припинить імпорт російського вугілля та нафти до кінця 2022 року.