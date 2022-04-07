Європарламент підтримав резолюцію про введення повного ембарго на енергоносії з РФ
Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо повної та негайної заборони на весь імпорт російської нафти, газу та вугілля до ЄС
Про це повідомив депутат Європарламенту Гай Верхофштадт.
"Європейський парламент хоче негайного та повного ембарго на викопне паливо", - написав він у Twitter.
Депутат зазначив, що ембарго поширюється на газ, нафту та вугілля.
"Жодних європейських грошей на армію Путіна", - підкреслив Верхофштадт.
- Нагадаємо, Велика Британія припинить імпорт російського вугілля та нафти до кінця 2022 року.
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