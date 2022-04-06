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Нові санкції Британії: ембарго на вугілля та нафту, блокування Сбєрбанку та інвестицій у Росію

6 квітня, 2022 середа
18:40
Світ британія україна

Велика Британія введе санкції проти найбільшого російського банку та заборонить імпорт російського вугілля до кінця року

Про це повідомляє Sky News

У документі йдеться, що Великобританія припинить імпорт російського вугілля та нафти до кінця 2022 року (хоча заборона на російську нафту вже була оголошена раніше).

Також заплановано заморозити активи найбільшого російського банку, Сбєрбанку, і припинити усі нові іноземні інвестиції Великобританії в Росію.

  • Нагадаємо, сьогодні, 6 квітня, США, G7 та ЄС ввели нові санкції проти Росії після оприлюднення деталей Бучанської різні. Серед них: заморозка активів Сбєрбанку та Альфа-Банку, заборона на нові інвестиції РФ. Також буде введено нові обмеження проти російських еліт та членів їхніх сімей, включаючи санкції щодо дорослих дітей президента Путіна, дружини та дочки міністра закордонних справ Лаврова.

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війна з Росією
санкції
вугілля
ембарго
Великобританія
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