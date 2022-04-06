Заморозка активів Сбєрбанку й Альфа-Банку, заборона на нові інвестиції РФ та персональні обмеження щодо доньок Лаврова і Путіна: ​​​​​​​США, G7 та ЄС ввели нові санкції проти Росії

Про це повідомляє Білий дім на офіційному сайті.



За попередніми даними, 6 квітня Сполучені Штати разом із G7 та Європейським Союзом накладають серйозні та негайні економічні санкції на режим Путіна за злочинні дії його армії в Україні загалом та в Бучі зокрема.



"Ми будемо документувати та ділитися інформацією про ці звірства та використовувати всі належні механізми для притягнення винних до відповідальності. У рамках цих зусиль Сполучені Штати оголошують про руйнівні економічні заходи, щоб заборонити нові інвестиції в Росію та ввести найсуворіші фінансові санкції проти найбільшого російського банку та кількох його найбільш критичних державних підприємств, а також проти російських урядових чиновників та їх члени сім'ї", - оголосило представництво Білого дому.



Експерти прогнозують, що внаслідок санкцій цьогорічне ВВП Росії скоротиться до 15%, що знищить економічні прибутки РФ за останні п’ятнадцять років.



Інфляція вже перевищила 15%, і прогнозується її прискорення.



Окрім того, понад 600 компаній приватного сектору вже покинули російський ринок. За словами Білого дому, ланцюги постачання в Росії серйозно порушені.



"Порівняно з минулим роком експорт США до Росії товарів, що підлягають нашому новому експортному контролю, зменшився на 99 відсотків у вартісному вираженні – і сила цих обмежень з часом буде посилюватися, оскільки Росія скорочує будь-які залишки запасних частин для певних літаків, танків, та інші ресурси, необхідні для військової машини Путіна", - запевняють в Білому домі.



Зокрема станом на 6 квітня Сполучені Штати оголошують про наступні дії:



Повне блокування санкцій щодо найбільшої фінансової установи Росії Сбєрбанку та найбільшого приватного банку РФ Альфа-банку. Цей захід заморозить будь-які активи Сбєрбанку та Альфа-банку, які стосуються фінансової системи США, і заборонить громадянам США вести з ними бізнес.



Відомо, що Сбєрбанк володіє майже однією третиною загальних активів російського банківського сектору і є системно критичним для російської економіки. Альфа-Банк є найбільшою приватною фінансовою установою в РФ та четвертою за величиною фінансовою установою.



Крім того, уряд США вводить заборону нових інвестицій в Російську Федерацію. Президент Байден підпише новий Указ, який включатиме заборону на нові інвестиції в Росію громадянами США, де б вони не знаходилися. За думкою експертів, це ще більше ізолює Росію від глобальної економіки.



Ця акція базується на прийнятому більш ніж 600 транснаціональними компаніями рішенні про вихід з ринку РФ. Вихід приватного сектору включає виробників, енергетичні компанії, великі роздрібні торговці, фінансові установи, а також інших постачальників послуг, таких як юридичні та консалтингові фірми.



США також запроваджує санкції щодо критичних російських державних підприємств. Це заборонить будь-якій особі США здійснювати операції з цими організаціями та заморозить будь-які їхні активи, що підпадають під юрисдикцію США, тим самим зашкоджуючи спроможності Кремля використовувати ці організації, щоб фінансувати свою війну в Україні. Міністерство фінансів повідомить про ці організації завтра.



Також США запроваджує новий пакет санкцій проти російських еліт та членів їхніх сімей, включаючи санкції щодо: дорослих дітей президента Путіна, дружини та дочки міністра закордонних справ Лаврова, а також членів Ради безпеки Росії, включаючи колишнього президента і прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва та прем’єр-міністра Михайла Мішустіна.



Крім того, міністерство фінансів США відтепер забороняє Росії виплачувати борги за рахунок коштів, що підпадають під юрисдикцію США. Наразі санкції не перешкоджають виплаті російського суверенного боргу, якщо Росія використовує кошти за межами американської юрисдикції.



"Росія є глобальним фінансовим ізгоєм, і тепер їй доведеться вибирати між використанням наявних коштів для виплати боргу або дефолтом", - повідомляють в Білому домі.

Нагадаємо, що 6 квітня Зеленський анонсував новий пакет потужних санкцій проти Росії за злочини, які вона вчинила в українських містах