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Головна війна з Росією Після того, що світ побачив у Бучі, санкції проти Росії мають бути співмірними з тяжкістю воєнних злочинів окупантів, - Зеленський

Після того, що світ побачив у Бучі, санкції проти Росії мають бути співмірними з тяжкістю воєнних злочинів окупантів, - Зеленський

6 квітня, 2022 середа
00:29
війна з Росією Буча геноцид труп

Президент Володимир Зеленський анонсував новий пакет потужних санкцій проти Росії за злочини, які вона наробила в українських містах

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

За словами Зеленського, після того, що світ побачив у Бучі, санкції проти Росії мають бути співмірними з тяжкістю воєнних злочинів.

"Готуємо новий пакет потужних санкцій проти Росії за все те, що вона наробила проти наших людей. Зараз – принциповий момент, передусім для західних лідерів. І це вже стосується не того, як наші люди оцінять нові санкції і що про них скажу я. Це стосується того, як рішення про санкції оцінять у самих західних суспільствах. Після того, що світ побачив у Бучі, санкції проти Росії мають бути співмірними з тяжкістю воєнних злочинів окупантів. Якщо після цього російські банки ще зможуть функціонувати, як зазвичай... Якщо після цього транзит товарів у Росію буде продовжуватися, як зазвичай... Якщо після цього країни Євросоюзу платитимуть Росії за енергоносії, як зазвичай... То політична доля деяких лідерів буде розвиватися вже не як зазвичай. Раджу всім зараз відчути, що момент справді принциповий", - сказав Президент України.

Зеленський також анонсував приїзд до Києва керівників ЄС.

"Готуємося приймати вже найближчим часом у Києві з візитами Президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн і голову європейської дипломатії Жозепа Борреля. Працювати разом у Києві – це те, що буде позитивно оцінене багатьма народами світу. І не тільки у Європі. Бо зараз Київ – це столиця глобальної демократії, столиця боротьби за свободу для усіх на Європейському континенті", - йдеться у зверненні Володимира Зеленського.

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