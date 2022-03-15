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ПАРЄ одноголосно підтримала виключення Росії, просить надати Україні ППО та визнає окупацію РФ Придністров'я

15 березня, 2022 вiвторок
22:22
війна з Росією ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи, попри спроби Москви уникнути покарання, ухвалила рішення про вигнання РФ, визнання окупації Придністров'я, а також закликала надати Україні засоби захисту повітряного простору

Про це повідомляє "Європейська правда", інформує Еспресо.TV

Рішення ухвалене одноголосно – за проголосувало 216, проти жодного голосу, утрималися 3.

Під час розгляду резолюції надійшло повідомлення про те, що Росія, зрозумівши неуникність свого виключення, сама подала до Страсбурга заяву про самостійний вихід.

"Але це не зупиняє наші плани, не перериває процедуру", - прокоментував цю спробу президент ПАРЄ.

В ухваленому документі ПАРЄ рекомендує припинити членство РФ у Раді Європи через несумісність її дії з принципами організації. Водночас, зважаючи на те, що РФ до кінця цього року формально лишається учасником організації – ПАРЄ просить пришвидшити розгляд позовів проти Росії в Європейському суді з прав людини.

Попри вихід Росії з організації, ПАРЄ прагне продовжити підтримку недержавних інституцій, які протидіють диктатурі Путіна. Рішення скеровує Раду Європи "підтримувати та взаємодіяти з правозахисниками, демократичними силами, вільними ЗМІ та незалежним громадянським суспільством у Росії". Очікується, що фінансування для цього нададуть інші члени РЄ. Також рішення пропонує "посилити підтримку держав Ради Європи, які прийняли велику кількість українських біженців".

Крім цього, ПАРЄ одноголосно ухвалила поправку про те, щоби офіційно визнати Придністров’я зоною російської окупації.

ПАРЄ спершу планувала відхилити усі поправки, які стосуються створення безпольотної зони, надання Україні військової допомоги тощо, пояснюючи, що Рада Європи не опікується безпековими питаннями. Однак після тривало дискусії асамблея також підтримала компромісну формулу: ПАРЄ закликала усі держави, що лишилися в організації після вигнання Росії, "розглянути можливість збільшення їхньої допомоги Україні в її зусиллях з посилення захисту своєї території, включаючи її повітряний простір, щоб зменшити людські втрати та трагічні гуманітарні наслідки загарбницької війни з боку Росії".

  • Нагадаємо, сьогодні Росія не придумала нічого оригінальнішого, як перед ганебним виключенням оголосити, що виходить із Ради Європи.

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Росія
ПАРЄ
виключення
Придністров`я
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