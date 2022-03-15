Про це заявив віцеспікер російської Держдуми Пьотр Толстой у своєму Telegram-каналі.



За його словами, відповідний лист міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова вручено Генеральному секретарю Ради Європи.



Толстой підкреслив, що Росія виходить із Ради Європи з власної волі



"Уся відповідальність за розрив діалогу з Радою Європи лежить на країнах НАТО, які весь цей час використовували тему прав людини для реалізації власних геополітичних інтересів та нападок на нашу країну. У зв'язку з безпрецедентним політичним та санкційним тиском на нашу країну Росія не планує сплачувати щорічний внесок до цієї організації", - заявив віцеспікер Держдуми.



Нагадаємо, після вторгнення РФ в Україну президент ПАРЄ Тіні Кокс заявив, що у спільному комітеті Ради Європи є консенсус щодо призупинення членства Росії в організації.

10 березня Росія заявила про самовиключення з Ради Європи.