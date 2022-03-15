Росія виходить із Ради Європи
Росія заявила, що ухвалила рішення про самостійний вихід із Ради Європи
Про це заявив віцеспікер російської Держдуми Пьотр Толстой у своєму Telegram-каналі.
За його словами, відповідний лист міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова вручено Генеральному секретарю Ради Європи.
Толстой підкреслив, що Росія виходить із Ради Європи з власної волі
"Уся відповідальність за розрив діалогу з Радою Європи лежить на країнах НАТО, які весь цей час використовували тему прав людини для реалізації власних геополітичних інтересів та нападок на нашу країну. У зв'язку з безпрецедентним політичним та санкційним тиском на нашу країну Росія не планує сплачувати щорічний внесок до цієї організації", - заявив віцеспікер Держдуми.
- Нагадаємо, після вторгнення РФ в Україну президент ПАРЄ Тіні Кокс заявив, що у спільному комітеті Ради Європи є консенсус щодо призупинення членства Росії в організації.
- 10 березня Росія заявила про самовиключення з Ради Європи.
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