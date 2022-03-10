РФ самостійно вийшла з Ради Європи
10 березня Росія заявила про самовиключення з Ради Європи
Про це повідомили в МЗС РФ.
"ЄС і НАТО продовжують лінію на руйнування Ради Європи. Росія не братиме участі в перетворенні найстарішої європейської організції на черговий майданчик закликань про західну перевагу", - заявили в міністерстві.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 31.05
-
EUR
Купівля 32.48Продаж 34.59
- Актуальне
- Важливе