РФ самостійно вийшла з Ради Європи

Про це повідомили в МЗС РФ.



"ЄС і НАТО продовжують лінію на руйнування Ради Європи. Росія не братиме участі в перетворенні найстарішої європейської організції на черговий майданчик закликань про західну перевагу", - заявили в міністерстві.

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