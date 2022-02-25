У Раді Європи є консенсус щодо призупинення членства Росії, - президент ПАРЄ

Про це Кокс сказав на пресконференції, передає "Українська правда".



"Я давно в ПАРЄ, і вперше бачу таку єдність на всіх рівнях. Рішення за Комітетом міністрів, але в розумінні, що (очікуване рішення, - ред.) це стаття 8 - призупинення участі РФ у всіх органах Ради Європи", - пояснив Кокс.



Він зазначив, що остаточне рішення офіційно буде прийняте пізніше увечері 25 лютого. Водночас Кокс наголосив, що розглядається лише один варіант дій.



"Розпочавши війну проти України, Росія дала відповідь, що вона не може бути частиною нашої організації", - заявив Кокс.



Видання зазначає, що призупинити членство в Раді Європи відповідно до статті 8 можуть після порушення членом статті 3 Статуту РЄ (про повагу до верховенства права та фундаментальних свобод). Однак Кокс наголосив, що за бажання Комітет міністрів може розглянути і виключення РФ з організації.



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