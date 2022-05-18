Лондон підтримує ідею міжнародного трибуналу над Путіним, - очільниця МЗС Британії Трасс
Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Лондон підтримає ідею міжнародного кримінального трибуналу над російським диктатором Володимиром Путіним та його поплічники
Про це повідомляє The Guardian.
"Ми чітко усвідомлюємо, що Путін і всі ті, хто стоїть за жахливими воєнними злочинами, які скоюються в Україні, повинні бути притягнуті до відповідальності, і ми дуже тісно співпрацюємо з Міжнародним кримінальним судом", - сказала Трасс в етері Times Radio.
Вона додала, що Британія надіслала в Україну експертів, щоб допомогти зібрати докази злочинів та свідчення очевидців.
"Я розмовляла з українським урядом про ідею трибуналу. Ми відкриті до ідеї трибуналу, ми зараз її розглядаємо, але ми хочемо найефективнішого способу переслідування тих людей, які вчинили ці жахливі воєнні злочини, включаючи зґвалтування, сексуальне насильство, невибірковий напад на цивільних осіб. Якщо трибунал допоможе це зробити, то Велика Британія, безперечно, розглядає можливість його підтримки", - запевнила Трасс.
- 28 квітня ПАРЄ проголосувала за організацію міжнародного трибуналу проти виконавців злочинів російської армії в Україні та військового і політичного керівництва РФ.
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