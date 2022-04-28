ПАРЄ проголосувала за організацію міжнародного трибуналу: відповісти мають виконавці злочинів, військове й політичне керівництво РФ
Сьогодні, 28 квітня, 115 депутатів ПАРЄ (Парламентської асамблеї Ради Європи) підтримали резолюцію "Агресія РФ проти України: забезпечення відповідальності за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права"
Про це повідомив нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.
Він наголосив, що Асамблея шокована жахливими злочинами та звірствами, скоєними Росією в Україні і закликає терміново організувати міжнародний кримінальний трибунал, перед яким мають постати як ті, хто безпосередньо вчиняв злочини, так і політичне та військове керівництво Росії
Також ПАРЄ звернулася до Генасамблеї ООН про те, щоб поставити питання про обмеження на використання права вето постійними членами Ради безпеки ООН.
"ПАРЄ вважає за необхідне використовувати заморожені активи російських громадян на виплату компенсацій жертвам злочинів в Україні", - додав Гончаренко.
- Нагадаємо, у середу, 27 квітня, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію "Наслідки агресії РФ, що триває проти України: роль та відповідальність Ради Європи"
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