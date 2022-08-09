День був "спекотним" не тільки в Криму. Міський голова Мелітополя повідомив про вибухи в окупованій Кирилівці
Вибухи у вівторок лунали в окупованій Кирилівці Мелітопольського району
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
"Сьогоднішній день виявився особливо "спекотним" не тільки в українському Криму, а й в українській Кирилівці, — написав Федоров. - Бавовна для орків на узбережжі Азовського моря, куди рашисти ще місяць тому звозили свою військову техніку в надії, що там ЗСУ до неї не дістануть. Сподіваємось все ж дістали. Зафіксовано принаймні два вибухи й шквал густого диму вже протягом двох годин. Чекаємо на детальну інформацію", - розповів мер.
- У вечірньому зверненні 9 серпня Володимир Зеленський заявив, що російська війна проти України почалася з Криму і має закінчитися Кримом.
- 9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові оголосили надзвичайний стан і почали евакуацію мешканців у Сакському районі Криму.
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