В Кирилівці на Запоріжжі партизани пошкодили штаб із технікою окупантів, - мер Мелітополя
У тимчасово окупованому армією РФ селищі Кирилівка Запорізької області партизани пошкодили штаб із технікою рашистів
Про це повідомив у телеграмі мер Мелітополя Іван Федоров.
9 серпня в Кирилівці жителі чули вибухи.
"Учора близько 18:30-19:00 поруч із селищем Кирилівка було чути вибухи. Після цього густий дим був ще чотири години", - сказав Федоров.
Міський голова наголосив, що сили опору пошкодили в селищі штаб із технікою армії РФ.
"За останні два-три тижні ворог звозив максимальну кількість техніки, як на берег лиману поблизу Радивонівки та Алтагирю, так і на берег Азовського моря в Кирилівці. Три години був густий дим. Це точно свідчить про те, що горіла ворожа техніка", - додав мер Мелітополя.
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