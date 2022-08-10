Про це повідомив у телеграмі мер Мелітополя Іван Федоров.

9 серпня в Кирилівці жителі чули вибухи.

"Учора близько 18:30-19:00 поруч із селищем Кирилівка було чути вибухи. Після цього густий дим був ще чотири години", - сказав Федоров.



Міський голова наголосив, що сили опору пошкодили в селищі штаб із технікою армії РФ.



"За останні два-три тижні ворог звозив максимальну кількість техніки, як на берег лиману поблизу Радивонівки та Алтагирю, так і на берег Азовського моря в Кирилівці. Три години був густий дим. Це точно свідчить про те, що горіла ворожа техніка", - додав мер Мелітополя.