"Окупанти ніколи не будуть у безпеці": партизан із Мелітополя розповів The New York Times про діяльність руху опору
Партизан з Мелітополя розповів, як знищує російських окупантів і колаборантів, а також розповів про головну мету руху: показати рашистам, що вони не зможуть бути у безпеці в Україні
Інтерв'ю з'явилося на сторінках The New York Times.
Журналіст Ендрю Крамер поспілкувався з партизаном із позивним Сварог, українські військові схвалили спілкування.
"Мета полягає в тому, щоб показати окупантам, що вони не вдома, що їм не варто селитися, що вони не мають комфортно спати", - сказав Сварог.
До війни чоловік час від часу вихідними тренувався з Правим сектором і Національним корпусом. Ці організації проводили для цивільних по всій Україні військовий вишкіл.
Учасник партизанської боротьби сказав, що після вторгнення його направили до схованки за межами Мелітополя, де були вибухівка, детонатори, автомати Калашникова, гранатомет і два пістолети з глушниками.
У Мелітополі атаки від партизанів тривають вже кілька місяців.
Сварог розповів, що якось вночі навесні він і кілька членів осередку в Мелітополі замінували авто на стоянці поліцейської дільниці.
"З ножицями для дроту, стрічкою та волосінню бійці рухалися дворами та провулками, щоб уникнути російських блокпостів. Спочатку вони перерізали електричний дріт, затемнивши вуличний ліхтар, а потім кинулися в темряву, де заклали бомбу, обмотану скотчем липкою стороною назовні, в колісну арку. Ліска була приклеєна як до внутрішньої частини колеса, так і до детонатора, щоб бомба вибухнула під час обертання колеса", - описує слова партизана Крамер.
Внаслідок цього один поліцейський загинув, ще одного - поранило.
Під час нападу минулого тижня колега Сварога замінував машину колаборанта Шостака, який відповідає за пропаганду. Партизан додав, що його команда заклала бомбу під сидіння водія, налаштували так, щоб при запуску двигуна вона вибухнула. Унаслідок цього Шостак отримав поранення.
"Ви ніколи не будете в безпеці", - це основний заклик до рашистів, сказав Сварог.
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