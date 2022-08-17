Біля комендатури окупантів у центрі Мелітополя пролунав вибух, - мер
17 серпня в центрі Мелітополя, поблизу штабу окупантів, пролунав вибух
Про це інформує в телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Сильный вибух пролунав біля лігва ворога в центрі Мелітополя. Тут, нагадаю, розміщена одна з комендатур окупантів. Чекаємо на подробиці щодо втрат серед рашистів",- написав Федоров.
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