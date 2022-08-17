Про це інформує в телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Сильный вибух пролунав біля лігва ворога в центрі Мелітополя. Тут, нагадаю, розміщена одна з комендатур окупантів. Чекаємо на подробиці щодо втрат серед рашистів",- написав Федоров.

9 серпня вибухи лунали в окупованій Кирилівці Мелітопольського району. Партизани пошкодили штаб із технікою рашистів.

У тимчасово окупованому Мелітополі сили спротиву пошкодили штаб "Єдиної Росії", оголошено полювання на всіх причетних до псевдореферендуму.

9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові оголосили надзвичайний стан і почали евакуацію мешканців у Сакському районі Криму.

8 та 9 серпня в тимчасово окупованому Мелітополі підірвали дві бази рашистів. Відомо, що є вбиті та поранені загарбники.

Військовий експерт Сергій Згурець припускає, що Мелітополь має стати ключовим містом у звільненні Півдня.

Ввечері, 10 серпня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух.

11 серпня ЗСУ знищили штаб росіян у Мелітополі.

В одному з дворів Мелітополя близько 9:16 12 серпня підірвали колаборанта й голову виборчого штабу "Єдиної Росії" Олега Шостака.

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