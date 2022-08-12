У Мелітополі прогримів гучний вибух: мер нагадав про роботу руху опору в місті
На Запоріжжі в одному з дворів Мелітополя близько 9:16 12 серпня пролунав сильний вибух. Імовірно, спрацювала вибухівка
Про це повідомив мер міста Іван Федоров у телеграмі.
"Щойно: один гучний вибух на мікрорайоні Мелітополя, в одному з дворів вулиці Гоголя. За попередньою інформацією спрацював саморобний вибуховий пристрій. За словами місцевих мешканців, після вибуху в сторону мікрорайону поїхали швидкі", - наголосив він.
Іван Федоров нагадав, що рух опору стежить за колаборантами та знає їх в обличчя й по іменах, тому "нікого не залишить без належної уваги".
Зараз збирають детальнішу інформацію про вибух.
- 11 серпня ЗСУ знищили штаб росіян у Мелітополі.
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