Про це повідомив мер міста Іван Федоров у телеграмі.

"Щойно: один гучний вибух на мікрорайоні Мелітополя, в одному з дворів вулиці Гоголя. За попередньою інформацією спрацював саморобний вибуховий пристрій. За словами місцевих мешканців, після вибуху в сторону мікрорайону поїхали швидкі", - наголосив він.

Іван Федоров нагадав, що рух опору стежить за колаборантами та знає їх в обличчя й по іменах, тому "нікого не залишить без належної уваги".

Зараз збирають детальнішу інформацію про вибух.

11 серпня ЗСУ знищили штаб росіян у Мелітополі.

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