Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

ЗСУ знищили склад з боєкомплектами у Донецьку, Барвінку на Херсонщині та Приазовському районі Запорізької області.

Демілітаризований штаб у Мелітополі та база в Херсоні. Уточнюються втрати РФ у Бердянську та Новій Каховці.

Загалом, за добу, 11 серпня, знищено 3 склади з боєприпасами РФ, 1 база та 1 штаб на окупованих територіях.

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