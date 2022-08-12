ЗСУ знищили штаб росіян у Мелітополі і базу в Херсоні
За добу, 11 серпня, знищено 3 склади з боєприпасами, 1 база та 1 штаб росіян на окупованих територіях
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
ЗСУ знищили склад з боєкомплектами у Донецьку, Барвінку на Херсонщині та Приазовському районі Запорізької області.
Демілітаризований штаб у Мелітополі та база в Херсоні. Уточнюються втрати РФ у Бердянську та Новій Каховці.
Загалом, за добу, 11 серпня, знищено 3 склади з боєприпасами РФ, 1 база та 1 штаб на окупованих територіях.
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