Про це повідомляє місцеве видання "РІА-Мелітополь".

"17 серпня о 10:58 у південній частині міста пролунав вибух, після якого окупанти перекрили південний виїзд із Мелітополя. На блок-посту під час повороту на Новий цвинтар транспорт військові пускали в об'їзд через Садове", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ніч на 18 серпня, близько 03:25 у центрі Мелітополя було чути роботу протиповітряної оборони, а в південній частині - вибух.

З власних джерел журналісти дізналися, що підірвали електроопору.

"Мелітопольські диверсанти зіпсували плани рашистів щодо швидкого перепідключення ЗАЕС", - інформують в редакції.

Раніше у Мелітополі були помічені великовантажні машини з бухтами проводів та бочками з трансформаторним мастилом. Журналісти припускають, що їх завезли аби реалізувати план під'єднання Запорізької АЕС до російської енергосистеми.

"Для цього окупанти задумали погасити весь південь України. Натомість вони хочуть "загоїти" регіон від підстанції в Джанкої, потім від Каховської ГЕС і зрештою забрати й потужності атомної станції. Але плани рашистів партизани зіпсували", - додали в "РІА-Мелітополь".

9 серпня вибухи лунали в окупованій Кирилівці Мелітопольського району. Партизани пошкодили штаб із технікою рашистів.

У тимчасово окупованому Мелітополі сили спротиву пошкодили штаб "Єдиної Росії", оголошено полювання на всіх причетних до псевдореферендуму.

9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові оголосили надзвичайний стан і почали евакуацію мешканців у Сакському районі Криму.

8 та 9 серпня в тимчасово окупованому Мелітополі підірвали дві бази рашистів. Відомо, що є вбиті та поранені загарбники.

Військовий експерт Сергій Згурець припускає, що Мелітополь має стати ключовим містом у звільненні Півдня.

Ввечері, 10 серпня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух.

11 серпня ЗСУ знищили штаб росіян у Мелітополі.

В одному з дворів Мелітополя близько 9:16 12 серпня підірвали колаборанта й голову виборчого штабу "Єдиної Росії" Олега Шостака.

17 серпня міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в центрі міста, поблизу штабу окупантів, пролунав вибух.

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