У Михайлівці на Запоріжжі підірвали машину гауляйтера Івана Сушка, він загинув
У тимчасово окупованій Михайлівці Запорізької області підірвали автомобіль псевдоголови селища Івана Сушка. Гауляйтер загинув
Про це інформує видання "Ріа-Мелітополь".
"У Михайлівці Мелітопольського району підірвали псевдоголову адміністрації Івана Сушка. Цей зрадник добровільно пішов служити до окупантів, зробивши карколомну кар'єру від тамади і співробітника ДК, до керівника громади", - йдеться в повідомленні.
За словами місцевих жителів зрадник і раніше показував свою прихильність до ворога - роз'їжджаючи селищем з георгіївською стрічкою.
Останнім часом Сушко активно готувався до псевдореферендуму. Змушував жителів брати участь та погрожував їм.
Повідомляється, що росЗМІ підтвердили, що гауляйтера підірвали в авто, у критичному стані доправили в лікарню, де згодом той помер.
"Наші джерела в українському підпіллі повідомляють, що знищуватимуть усіх колаборантів, особливо тих, хто бере участь у підготовці так званого референдуму", - додали в "Ріа-Мелітополь".
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