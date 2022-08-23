У Мелітополі після вбивства окупаційного "чиновника" росіяни активізували пошук партизанів, - депутат райради

Про це в ефірі Еспресо сказав депутат Запорізької районної ради Дмитро Кирильчук.

"Як кажуть мелітопольські партизани: "Відмінусували одного орка, який приставав до дівчини". За що був жорстко покараний і було зроблено акцент, що такого відбуватися не буде і всі ці дії будуть зупинятися. Після цього у Мелітополі почалась активізація заходів - максимально почали фільтрувати трафік громадян по місту, просто зійшли з розуму. Вони з певним завзяттям намагаються зараз шукати партизан. Їм це до цього не вдавалося і сподіваємось, не вдасться в будь-якому разі", - розповів він.