Бердянські партизани звернулися до окупантів: "Не зупинимося доти, доки російська шваль не гнитиме в землі"

Відповідне відео сьогодні, 14 серпня 2022 року, з’явилося на телеграм-каналі Бердянська партизанська армія.

"Ви думаєте, що можете спокійно господарювати у нашому місті? Встановлювати свої порядки та тероризувати бердянців. Кожного окупанта, що ступив на землю Бердянська, і на всіх, хто пішов на співпрацю, чекає неодмінний суд. Не Божий, то наш. Ми відповідаємо за останні підривні акти. І попереджаємо: ми не зупинимося тільки на цьому. Не зупинимося доти, доки російська шваль не гнитиме в землі. Ви бажаєте референдум? Ми допоможемо у його організації! Бердянськ буде звільнено! Слава Україні!", - кажуть партизани.

Додамо, що в окупованому Бердянську від початку захоплення міста утворився сильний рух спротиву, партизани неодноразово влаштовували вибухи поруч з розміщеними російськими військами.

Нагадаємо, 6 серпня у Бердянську партизани організували підрив біля захопленого росіянами міськвідділу поліції

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