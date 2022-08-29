Подоляк: Російські спроби анексувати території України шляхом псевдореферендумів не спрацюють
Радника керівника Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що спроби окупантів анексувати українські території шляхом псевдореферендумів не спрацюють
Про це він написав у твіттері.
Він нагадав, як росіяни планували захопити Київ за три дні. Далі – захопити Донбас до 9 травня, а потім – хоча б до вересня.
"Жоден із цих планів не спрацював. Як не спрацюють і спроби анексувати українські території шляхом псевдореферендумів чи підірвати західну підтримку газовим шантажем", - зауважив Подоляк.
- Раніше повідомлялося, що жителі Херсонщини зривають підготовку загарбників до псевдореферендуму, а у Приазовському на Запоріжжі підірвали штаб, де окупанти готували псевдореферендум.
- У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники намагаються провести "перепис населення", щоб з'ясувати, скільки жителів залишилиося в місті. Більшість маріупольців відмовляються йти на окупаційний "референдум".
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