Про це він написав у твіттері.

Він нагадав, як росіяни планували захопити Київ за три дні. Далі – захопити Донбас до 9 травня, а потім – хоча б до вересня.

"Жоден із цих планів не спрацював. Як не спрацюють і спроби анексувати українські території шляхом псевдореферендумів чи підірвати західну підтримку газовим шантажем", - зауважив Подоляк.

Раніше повідомлялося, що жителі Херсонщини зривають підготовку загарбників до псевдореферендуму, а у Приазовському на Запоріжжі підірвали штаб, де окупанти готували псевдореферендум.

У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники намагаються провести "перепис населення", щоб з'ясувати, скільки жителів залишилиося в місті. Більшість маріупольців відмовляються йти на окупаційний "референдум".

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