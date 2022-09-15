Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"В росіян існує маса складнощів з їхніми референдумами на тимчасово окупованих територіях. Одна із головних причин - Росія використовує заяви про ці референдуми як елемент тиску та шантажу на країни Європи та Україну", - пояснив Жуков.

Експерт зауважив, що в Росії різняться меседжі щодо окупованих територій.

"Ще один дуже важливий момент - в Росії не існує формату по інтеграції тимчасово окупованих територій України. Вони уявлення не мають, що з цими територіями робити. В Росії кожного разу озвучуються різні меседжі щодо окупованих територій. Одні кажуть, що буде референдум, а інші – що його не варто проводити. Тобто вони проводять інформаційну накачку свого населення обіцянками, що щось таки відбудеться", - додав він.

11 вересня стало відомо, що російська влада відклала на невизначений термін проведення референдумів про "приєднання до Росії" самопроголошених "ЛНР" та "ДНР"

Раніше російська партія влади "Единая Россия" запропонувала провести 4 листопада "референдум" щодо приєднання до РФ окупованих територій України.

8 вересня, було відомо, що на території Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, в ході підготовки до "референдумів", окупанти вимагають у людей, які виїхали, повернутися до 1 жовтня, інакше "націоналізують" житло.

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