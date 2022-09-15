У Кремлі уявлення не мають, що робити з окупованими територіями України, - експерт з інформаційної безпеки Жуков
Співробітник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергій Жуков вважає, що в Росії виникають серйозні проблеми з їхнім бажанням провести референдум на окупованих територіях України
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"В росіян існує маса складнощів з їхніми референдумами на тимчасово окупованих територіях. Одна із головних причин - Росія використовує заяви про ці референдуми як елемент тиску та шантажу на країни Європи та Україну", - пояснив Жуков.
Експерт зауважив, що в Росії різняться меседжі щодо окупованих територій.
"Ще один дуже важливий момент - в Росії не існує формату по інтеграції тимчасово окупованих територій України. Вони уявлення не мають, що з цими територіями робити. В Росії кожного разу озвучуються різні меседжі щодо окупованих територій. Одні кажуть, що буде референдум, а інші – що його не варто проводити. Тобто вони проводять інформаційну накачку свого населення обіцянками, що щось таки відбудеться", - додав він.
- 11 вересня стало відомо, що російська влада відклала на невизначений термін проведення референдумів про "приєднання до Росії" самопроголошених "ЛНР" та "ДНР"
- Раніше російська партія влади "Единая Россия" запропонувала провести 4 листопада "референдум" щодо приєднання до РФ окупованих територій України.
- 8 вересня, було відомо, що на території Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, в ході підготовки до "референдумів", окупанти вимагають у людей, які виїхали, повернутися до 1 жовтня, інакше "націоналізують" житло.
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