Про це Медведєв написав у telegram.

За його словами, після проведення псевдореферендумів та "прийняття" нових територій до складу Росії "геополітична трансформація у світі набуде незворотного характеру".

"Посягання на територію Росії - злочин, вчинення якого дозволяє використовувати всі сили самозахисту. Але не менш важливо, що після внесення змін до конституції нашої держави жоден майбутній керівник Росії, жодна посадова особа не зможе повернути ці рішення назад. Саме тому цих референдумів так бояться у Києві та на Заході. Саме тому їх необхідно проводити", - написав Медведєв.

19 вересня стало відомо, що ватажки "Л/ДНР" намагаються прискорити псевдореферендуми про приєднання до Росії.

В Інституті вивчення війни заявили, що заклики негайно провести псевдореферендуми про приєднання до Росії окупованих Донецької та Луганської областей свідчать про те, що контрнаступ ЗСУ викликає в окупантів паніку.

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