Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Американські аналітики зазначають що термінове обговорення 19 вересня серед російських ставлеників необхідності негайної анексії Луганської та Донецької областей свідчить про те, що контрнаступ ЗСУ викликає у РФ паніку. Тому окупаційна влада на Донбасі закликали негайно провести "референдум" про визнання "ДНР" та "ЛНР" суб’єктами Росії.

У ISW звертають увагу, що російська пропагандистка Маргарита Симонян схвально відгукнулася про заклик та назвала його "кримським сценарієм". Він нібито дозволить легше погрожувати НАТО ударами у відповідь на українські контратаки та "розв’язати Росії руки".

Американські експерти вважають такий підхід несподіваним. Російські війська не контролюють всю Донецьку та Луганську області. Таким чином, приєднання територій призведе до того, що Росія анексує території, які, за визначенням Кремля, будуть частково "окуповані" законною українською владою.

"Удари по Криму чітко демонструють, що українські атаки на незаконно анексовану Росією територію не призводять автоматично до помсти Росії проти НАТО. Часткова анексія на цьому етапі також поставила б Кремль у дивну та принизливу позицію та примусила б вимагати, щоб українські сили "звільнили "російську" територію". Залишається незрозумілим, чи захоче Володимир Путін потрапити в таку скруту заради сумнівної вигоди полегшити погрози НАТО чи Україні ескалацією, яку він навряд чи здійснить на цьому етапі", - дійшли висновку в ISW.

19 вересня стало відомо, що ватажки "ЛДНР" намагаються прискорити референдуми про приєднання до Росії.

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