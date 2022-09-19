Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Окупанти знову заговорили про "вибори без виборів", бо українські військові загнали їх у глухий кут", - заявив очільник області.

За його словами, росіяни хочуть швидко зробити результати "референдуму" про приєднання до РФ. А вже потім заявити, що Україна напала на Росію і провести загальну мобілізацію.

"Але це їм не допоможе і нічого не змінить, деокупація наших територій неминуча", - додав Гайдай.

Нагадаємо, 19 вересня стало відомо, що ватажки "ЛДНР" намагаються прискорити референдуми про приєднання до Росії.

Того ж дня у держдумі РФ назвали терміни ймовірних "референдумів" на Донбасі.

15 вересня в ефірі Еспресо експерт з інформаційної безпеки Сергій Жуков заявив, що у кремлі уявлення не мають, що робити з окупованими територіями України.

1 вересня стало відомо, що російська влада відклала на невизначений термін проведення референдумів про "приєднання до Росії" самопроголошених "ЛНР" та "ДНР"

Раніше російська партія влади "Единая Россия" запропонувала провести 4 листопада "референдум" щодо приєднання до РФ окупованих територій України.

8 вересня, було відомо, що на території Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, в ході підготовки до "референдумів", окупанти вимагають у людей, які виїхали, повернутися до 1 жовтня, інакше "націоналізують" житло.