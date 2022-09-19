Про це повідомляє пропагандистська новинна агенція ТАСС.

"Я гадаю, що це ("референдум". - Ред.) відбудеться найближчим часом. Люди стомилися чекати. Це має відбутися швидше, це воля людей.Ми не повинні відштовхувати людей, — заявив депутат держдуми РФ Віктор Водолацький. - Вони втомилися від нерозуміння ситуації, чому територія звільнена від "укрофашистів", а те, що люди вимагають, не відбувається".

За його словами, виборча система "республіки" на 100% готова до проведення "референдуму".

Нагадаємо, 19 вересня стало відомо, що ватажки "ЛДНР" намагаються прискорити референдуми про приєднання до Росії.

15 вересня в ефірі Еспресо експерт з інформаційної безпеки Сергій Жуков заявив, що у кремлі уявлення не мають, що робити з окупованими територіями України.

1 вересня стало відомо, що російська влада відклала на невизначений термін проведення референдумів про "приєднання до Росії" самопроголошених "ЛНР" та "ДНР"

Раніше російська партія влади "Единая Россия" запропонувала провести 4 листопада "референдум" щодо приєднання до РФ окупованих територій України.

8 вересня, було відомо, що на території Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, в ході підготовки до "референдумів", окупанти вимагають у людей, які виїхали, повернутися до 1 жовтня, інакше "націоналізують" житло.