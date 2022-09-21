Про це Брінк написала у twitter.

За її словами, Вашингтон ніколи не визнає претензії Москви на загарбані території.

"Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії. Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Росії на нібито анексовану українську територію, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - запевнила Брінк.

20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми про приєднання" до РФ.

Держдума ввела у кримінальний кодекс РФ поняття "мобілізація" та "воєнний стан".

21 вересня Інститут вивчення війни повідомив, що псевдореферендуми не допоможуть РФ змінити ситуацію з комплектацією армії, проте призведуть до посилення ядерного шантажу

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