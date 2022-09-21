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Головна війна з Росією Мобілізація є ознакою слабкості та провалу Росії, - посол США в Україні Брінк

Мобілізація є ознакою слабкості та провалу Росії, - посол США в Україні Брінк

21 вересня, 2022 середа
11:13
війна з Росією Бріджит Брінк

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала псевдореферндуми та мобілізацію у РФ ознакою слабкості та провалу

Про це Брінк написала у twitter.

За її словами, Вашингтон ніколи не визнає претензії Москви на загарбані території.  

"Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії. Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Росії на нібито анексовану українську територію, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - запевнила Брінк. 

  • 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми про приєднання" до РФ.
  • Держдума ввела у кримінальний кодекс РФ поняття "мобілізація" та "воєнний стан".
  • 21 вересня Інститут вивчення війни повідомив, що псевдореферендуми не допоможуть РФ змінити ситуацію з комплектацією армії, проте призведуть до посилення ядерного шантажу

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Росія
Донбас
Луганщина
мобілізація
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
Запорізька область
США
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