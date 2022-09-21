Мобілізація є ознакою слабкості та провалу Росії, - посол США в Україні Брінк
Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала псевдореферндуми та мобілізацію у РФ ознакою слабкості та провалу
Про це Брінк написала у twitter.
За її словами, Вашингтон ніколи не визнає претензії Москви на загарбані території.
"Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії. Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Росії на нібито анексовану українську територію, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - запевнила Брінк.
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