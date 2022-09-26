Про це інформує пресслужба уряду Великої Британії.

До санкційних списків увійшли 33 особи пов'язані з "референдумами".

"Санкції спрямовані проти високопоставлених російських чиновників, які забезпечують проведення незаконних виборів у чотирьох областях України, а також проти "улюбленого піар-агентства Путіна", - йдеться у повідомленні.

У новому списку є й гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький.

Також санкції стосуються олігархів із глобальним статком - 6,3 млрд фунтів стерлінгів та керівників рад директорів державних банків.

"Фіктивні референдуми, які проводяться під дулом пістолета, не можуть бути ні вільними, ні чесними, і ми ніколи не визнаємо їх результати. Вони дотримуються чіткої моделі насильства, залякування, тортур і примусової депортації в захоплених районах України.

Сьогоднішні санкції стосуватимуться тих, хто стоїть за цими фіктивними голосуваннями, а також осіб, які продовжують підтримувати загарбницьку війну російського режиму. Ми підтримуємо український народ, і наша підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно для відновлення його суверенітету", - заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

Обмежувальні заходи поширили на "Гознак", PR-агентство Ima-Konsalting та чотирьох російських бізнесменів - власників розробницької групи компаній "Київська площа" Року Нісанова та Зараха Ілієва, президента Уральської гірничо-металургійної компанії Іскандара Махмудова та президента міжнародної групи компаній "АРЕТИ" Ігоря Макарова.

Під санкції потрапили й 55 членів правління компаній, пов'язаних із російським урядом, із них 23 входять до ради директорів та правління Газпромбанку, 16 є членами наглядової ради та правління Сбербанку, а 10 – працівниками Совкомбанку.

Загалом Велика Британія внесла до санкційних списків щодо РФ вже майже 1,2 тис. фізичних осіб і 120 структур.

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