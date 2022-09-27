Парламент Канади засудив псевдореферендуми РФ на окупованих землях України

Палата громад парламенту Канади одноголосно прийняла заяву про засудження фейкових референдумів, які Росія проводить на тимчасово окупованих українських територіях

Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці посол України в Канаді Юлія Ковалів.

У схваленому документі Палата громад декларує, що вона не визнає та ніколи не визнає легітимність цих референдумів.

Палата громад підтверджує, що територія України є такою, яка була визнана на час Будапештського меморандуму та включає Крим та Донбас, незаконно окуповані Росією у 2014 році.

"Ці фіктивні референдуми є частиною сценарію Росії з незаконної анексії, що використовувався у 2014 році, коли Росія провела фіктивний референдум у спробі узаконити свою незаконну анексію Криму", - йдеться у заяві депутатів.

Крім того, канадські депутати закликали уряд Канади надавати додаткову підтримку Україні до повернення всіх українських територій під суверенний контроль українського уряду, в тому числі через посилення санкцій проти Росії та надання додаткової військової, гуманітарної та фінансової допомоги.

Нагадаємо, Велика Британія запровадила санкції проти учасників псевдореферендумів РФ на тимчасово окупованих територіях України.

ISW вважає, що відразу після "референдумів" відбутися анексія окупованої України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb