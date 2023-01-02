Про це заявив глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас в інтерв’ю Укрінформу.

За словами єврочиновника, це одна з основних санкцій, яка послаблює РФ.

"Ми радикально зменшили енергетичну залежність від Росії, адже однією з головних санкцій ЄС стало припинення 90% поставок російської нафти до Європи до кінця 2022 року, а відтак і позбавлення Москви відповідних доходів", - сказав він.

Маасікас відзначив, що Росія може продавати свою нафту на інші ринки, але доходи від таких продажів обмежені тим фактом, що вона змушена робити це зі значною знижкою на кожен барель – "російська нафта продається за ціною приблизно на 30 доларів нижчою, ніж у середньому в світі".

5 грудня офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти морським шляхом у країни Європейського Союзу. Тепер російську нафту можна купувати лише за ціну, яка не перевищує 60 доларів за барель.

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