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Головна Світ Фіцо під час міжурядових консультацій зі Шмигалем на Закарпатті заявив, що Словаччина "холодно ставиться" до членства України в НАТО
Оновлено

Фіцо під час міжурядових консультацій зі Шмигалем на Закарпатті заявив, що Словаччина "холодно ставиться" до членства України в НАТО

Марія Науменко
7 жовтня, 2024 понедiлок
13:48
Світ Роберт Фіцо, Денис Шмигаль

У понеділок, 7 жовтня, в Ужгороді прем’єр-міністри України та Словаччини, Денис Шмигаль та Роберт Фіцо, проводять другі міжурядові консультації. Очільник словацького уряду заявив, що його країна "холодно ставиться" до членства України в НАТО

Зміст

Анонс зустрічі Шмигаль оприлюднив на своєму Telegram-каналі.

"Зосередимося на обговоренні дорожньої карти — плану спільних заходів, який підписали під час нашого першого засідання. Це, зокрема, співпраця в інфраструктурних проєктах, економіці та енергетичній безпеці", - зазначив очільник українського уряду.

За його словами, серед питань, які мають бути порушені під час зустрічі - підтримки мирного плану президента України Володимира Зеленського.

Також очікується підписання двосторонніх документів між Україною та Словаччиною як продовження нашої політики "нового прагматизму".

За даними видання Aktuality, Фіцо вже прибув до України. Наразі тривають міжурядові консультації зі Шмигалем.

Переговори відбуваються у готельному комплексі "Верховина Resort" неподалік Ужгорода, майже через пів року після перших консультацій у квітні в Міхаловце.

Головним пунктом порядку денного є реалізація Дорожньої карти двосторонньої співпраці, підписаної під час попередньої зустрічі. 

Крім того, лідери обговорять питання підтримки європейської інтеграції України, співпрацю в оборонній промисловості, розмінування, гуманітарну допомогу та відбудову України.

Фіцо зауважив, що Словаччина на 100% підтримує вступ України в ЄС, однак до членства в НАТО ставиться "холодно".

"Відкрито говорю, ми холодно ставимося про питання членства України в НАТО, але щодо ЄС на 100% вас підтримуємо. Ваше членство буде важливим та цінним для нас", - зазначив він.

За його словами, що Словаччина активно підтримує надання статусу члена ЄС Україні.

"Будуть країни в ЄС, котрі бажатимуть, щоб цей процес вступу України до ЄС не був би таким швидким. Ми не будемо такими...Багато чого залежить від вас, від ваших реформ. Але ми не будемо ніяких перешкод класти на вашому шляху", підсумував словацький прем'єр.

За словами Шмигаля Україна та Словаччина вже досягли прогресу у виконанні Дорожньої карти спільних дій.

"Деякі з кроків виконані повністю, деякі — на завершальному етапі. Ми також добре просунулись у питаннях реалізації енергетичних та інфраструктурних проєктів", - зазначив він.

Крім того, словацький уряд нещодавно схвалив Рамкову програму участі у відновленні України, яка включає спільні проєкти в енергетиці, транспорті та інфраструктурі, що сприятимуть розвитку прикордонних регіонів.

"Ми також досягли згоди щодо завершення роботи над вісьмома двосторонніми документами, зокрема щодо спільного контролю на пунктах пропуску. Сподіваємося підписати їх до кінця цього року", - додав прем'єр України.

  • Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що буде виступати проти вступу України до НАТО, поки перебуватиме на посаді.

Теги:
Україна
політика
Словаччина
Вступ в ЄС
Ужгород
Війна з Росією
Денис Шмигаль
вступ до НАТО
Світ про Україну
Фіцо
Роберт Фіцо
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