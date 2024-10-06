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Головна Світ Фіцо заявив, що блокуватиме вступ України в НАТО, поки буде прем'єром Словаччини

Фіцо заявив, що блокуватиме вступ України в НАТО, поки буде прем'єром Словаччини

Катерина Єсікова
6 жовтня, 2024 неділя
22:44
Світ Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що буде виступати проти вступу України до НАТО, поки перебуватиме на посаді

Зміст

Про це повідомляє Pravda.

"Поки я буду прем’єр-міністром Словацької Республіки, я керуватиму депутатами, яких я, як голова партії, тримаю під політичним контролем, щоб вони ніколи не погоджувалися на членство України в НАТО", - заявив Фіцо.

За його словами, відповідне рішення було б хорошим "лише як основа для третьої світової війни".

Водночас прем'єр заявив, що підтримує вступ України до Євросоюзу навіть якщо це, за його словами, "перекрита дорога".

  • Напередодні Фіцо заявив про бажання відновити "нормальні відносини" з РФ після закінчення війни в Україні, додавши, що "Європейському Союзу потрібна Російська Федерація".
Теги:
Словаччина
НАТО
вступ до НАТО
Світ про Україну
Роберт Фіцо
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