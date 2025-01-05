На півночі Польщі знайшли повітряну кулю з Росії
У неділю, 5 січня, в історичній області Мазури на півночі Польщі виявили невідому повітряну кулю. Припускають, що вона залетіла на польську територію з Росії
Про це інформує RMF FM.
Як зазначається, кулю знайшли в лісі біля міста Простки Вармінсько-Мазурського воєводства. Її виявили працівники одного з лісництв і повідомили про знахідку поліції.
Початкова перевірка підтвердила, що це метеорологічний прилад. Куля використовується, серед іншого, для вимірювання температури.
На повітряній кулі виявили написи кирилицею. У Польщі припускають, що куля прилетіла з Калінінградської області Росії.
- Також 20 червня на територію Польщі з Росії залетіла повітряна куля, яка рухалася на схід: польські військові заявили, що вона не становить загрози державній безпеці.
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