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На півночі Польщі знайшли повітряну кулю з Росії

Світлана Кравченко
5 січня, 2025 неділя
11:55
Світ польща поліція

У неділю, 5 січня, в історичній області Мазури на півночі Польщі виявили невідому повітряну кулю. Припускають, що вона залетіла на польську територію з Росії

Зміст

Про це інформує RMF FM.

Як зазначається, кулю знайшли в лісі біля міста Простки Вармінсько-Мазурського воєводства. Її виявили працівники одного з лісництв і повідомили про знахідку поліції.

Початкова перевірка підтвердила, що це метеорологічний прилад. Куля використовується, серед іншого, для вимірювання температури.

На повітряній кулі виявили написи кирилицею. У Польщі припускають, що куля прилетіла з Калінінградської області Росії.

  • Також 20 червня на територію Польщі з Росії залетіла повітряна куля, яка рухалася на схід: польські військові заявили, що вона не становить загрози державній безпеці.
     

 

Теги:
Новини
Росія
Польща
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