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На територію Польщі залетіла повітряна куля з РФ, за нею стежать радіолокаційні станції

20 червня, 2024 четвер
21:30
Світ Польща

Увечері 20 червня на територію Польщі з Росії залетіла повітряна куля, яка рухається на схід. За нею стежать польські радіолокаційні станції

Зміст

Про це повідомляє оперативне командування збройних сил Польщі.

Акцентується, що радіолокаційні станції польських ЗС стежать за переміщенням кулі у повітряному просторі. Зазначається, що зараз вона перебуває на території Вармінсько-Мазурського воєводства й рухається у східному напрямку.

Наразі немає подробиць, як виглядає куля та який розмір має.

"Повітряна куля не становить загрози безпеці жителів району, в якому вона рухається, а оперативне командування постійно контролює розвиток ситуації", - акцентують у повідомленні й додають, що об’єкт, відповідно до курсу свого руху, покине Польщу за декілька годин.

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Теги:
Росія
Польща
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