На територію Польщі залетіла повітряна куля з РФ, за нею стежать радіолокаційні станції

Про це повідомляє оперативне командування збройних сил Польщі.

Акцентується, що радіолокаційні станції польських ЗС стежать за переміщенням кулі у повітряному просторі. Зазначається, що зараз вона перебуває на території Вармінсько-Мазурського воєводства й рухається у східному напрямку.

Наразі немає подробиць, як виглядає куля та який розмір має.

"Повітряна куля не становить загрози безпеці жителів району, в якому вона рухається, а оперативне командування постійно контролює розвиток ситуації", - акцентують у повідомленні й додають, що об’єкт, відповідно до курсу свого руху, покине Польщу за декілька годин.