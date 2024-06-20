На територію Польщі залетіла повітряна куля з РФ, за нею стежать радіолокаційні станції
Увечері 20 червня на територію Польщі з Росії залетіла повітряна куля, яка рухається на схід. За нею стежать польські радіолокаційні станції
Про це повідомляє оперативне командування збройних сил Польщі.
Акцентується, що радіолокаційні станції польських ЗС стежать за переміщенням кулі у повітряному просторі. Зазначається, що зараз вона перебуває на території Вармінсько-Мазурського воєводства й рухається у східному напрямку.
Наразі немає подробиць, як виглядає куля та який розмір має.
"Повітряна куля не становить загрози безпеці жителів району, в якому вона рухається, а оперативне командування постійно контролює розвиток ситуації", - акцентують у повідомленні й додають, що об’єкт, відповідно до курсу свого руху, покине Польщу за декілька годин.
- Польща 6 травня підняла в небо винищувачі для перехоплення російського літака над Балтійським морем.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.38 Купівля 40.38Продаж 40.91
- EUR Купівля 43.39Продаж 44.13
- Актуальне
- Важливе