Росія на транзитному гачку Туреччини
У Газпрому з 1 січня 2025 р. залишився тільки єдиний транзитний маршрут постачання газу до Європи — через Туреччину (Турецький потік, Блакитний потік)
Ці постачання йдуть головним чином до найліпших європейських союзників РФ — Угорщини та Сербії обсягом близько 15 млрд куб. м на рік.
Отже, РФ опинилась у повній залежності з питання транзиту газу від Туреччини в умовах, коли остання витіснила Москву із Сирії та виштовхує її поступово з Кавказу та Центральної Азії.
Тобто, виходить що Туреччина для РФ — ніякий не стратегічний партнер, а жорсткий конкурент у життєво важливих для Кремля регіонах. Й Україна, припинивши транзит, надала Анкарі додатковий потужний інструмент послаблювати Москву.
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Власне настав час коли саме Туреччина буде "вертіти" на трубі Москву як захоче, а не як було раніше — РФ "вертіла" європейськими політиками як хотіла, шляхом посилення енергетичної залежності.
Також важливим невидимим "неозброєним" оком аспектом припинення транзиту є те, що фюрер російського народу був "опущений" на очах наближених "пацанів" за посередництвом його улюбленої "труби." Це за їхніми "понятіямі" не може не мати наслідків для авторитета пахана.
Про автора. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова
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