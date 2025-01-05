Ці постачання йдуть головним чином до найліпших європейських союзників РФ — Угорщини та Сербії обсягом близько 15 млрд куб. м на рік.

Отже, РФ опинилась у повній залежності з питання транзиту газу від Туреччини в умовах, коли остання витіснила Москву із Сирії та виштовхує її поступово з Кавказу та Центральної Азії. Тобто, виходить що Туреччина для РФ — ніякий не стратегічний партнер, а жорсткий конкурент у життєво важливих для Кремля регіонах. Й Україна, припинивши транзит, надала Анкарі додатковий потужний інструмент послаблювати Москву.

Читайте також: Російському газу до Європи — труба Власне настав час коли саме Туреччина буде "вертіти" на трубі Москву як захоче, а не як було раніше — РФ "вертіла" європейськими політиками як хотіла, шляхом посилення енергетичної залежності.