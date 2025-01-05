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В окремих підрозділах ЗСУ спостерігається дефіцит стрілецьких набоїв, введено режим суворої економії, - волонтер Танасійчук

Віталій Бесараб
5 січня, 2025 неділя
11:07
Війна з Росією

Волонтер Юрій Танасійчук повідомив, що в окремих підрозділах ЗСУ на Донеччині та Харківщині введений режим суворої економії стрілецьких набоїв через гострий дефіцит забезпечення

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Сьогодні ми повернулися з фронту. Потреби наших воїнів як завжди лежать в технічній площині. Зокрема, дрони різного типу. Війна далі триває і БПЛА відіграють ледь не ключову роль. Нашим воїнам потрібні розвідувальні, ударні, наземні та інші типи дронів. Знову ж таки відчувається гостра нестача "мавіків", тому сподіваюсь, що Міністерство оборони здійснює закупівлі, принаймні ті, які були оголошені публічно", - розповів

Волонтер висловив сподівання, що не всі підрозділи ЗСУ, які працюють на лінії фронту мають проблеми з забезпеченням стрілецькими набоями.

"Є гострий дефіцит в окремих підрозділах з набоями та стрілецькою зброєю. Я так розумію, що це пов'язано з нашими партнерами, але проблема є. Сподіваюсь, що така ситуація є тільки по окремих підрозділах. З частиною підрозділів ми зустрічались, де введено суворий режим економіки набоїв. Ми проїхали вздовж всього фронту на Донеччині та значної частини фронту на Харківщині. Не буду озвучувати окремий напрямок, де спостерігається така проблема, але насправді це є. Це частково є відповідальністю управління бригадою на рівні комбрига, комбата тощо. Втім, загальним забезпеченням й розумінням потреб Сил оборони займаються у Києві", - додав він
 

Теги:
Україна
ЗСУ
Донеччина
Харківщина
Військові новини
Міністр оборони України
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