"Лінія фронту вже за 2 км": у Куп'янській МВА розповіли про складну ситуацію в місті
Станом на 4 січня лінія фронту розташована вже за два кілометри від Купʼянська Харківської області. Евакуацію місцевих жителів та доставлення гуманітарної допомоги ускладнюють інтенсивні обстріли росіян
Про це розповів очільник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.
За його словами, росіяни не припиняють обстріли й ведуть їх з усіх наявних видів озброєння, як-от міномети, артилерія, реактивні системи залпового вогню різних модифікацій, керовані авіабомби й FPV-дрони.
Російські війська б'ють по центральних шляхах постачання, не дозволяючи доставляти гуманітарну допомогу і вільно рухатися цивільним.
Читайте також: "Незважаючи на штурми, ворог не просунувся ні на метр: успіхи ЗСУ на Куп'янському напрямку. Колонка Сергія Згурця"
Голова МВА зазначив, що ситуація на лівобережжі Купʼянської громади залишається критичною вже протягом трьох місяців. Там немає світла, газу, водопостачання, жодних соціальних послуг, лікарень, аптек чи магазинів.
Беседін додав, що наразі на лівобережжі залишаються понад 900 людей - переважно люди літнього віку, які категорично відмовляються евакуюватися. Загалом у Куп’янській громаді ще перебувають 3300 людей, місцева влада закликає їх евакуюватися.
- З початку доби 4 січня на фронті між російською та українською арміями відбулося 179 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Загризового та Петропавлівки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.97 Купівля 41.97Продаж 42.57
- EUR Купівля 43.3Продаж 44.08
- Актуальне
- Важливе