"Лінія фронту вже за 2 км": у Куп'янській МВА розповіли про складну ситуацію в місті

Про це розповів очільник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

За його словами, росіяни не припиняють обстріли й ведуть їх з усіх наявних видів озброєння, як-от міномети, артилерія, реактивні системи залпового вогню різних модифікацій, керовані авіабомби й FPV-дрони.

Російські війська б'ють по центральних шляхах постачання, не дозволяючи доставляти гуманітарну допомогу і вільно рухатися цивільним.

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Голова МВА зазначив, що ситуація на лівобережжі Купʼянської громади залишається критичною вже протягом трьох місяців. Там немає світла, газу, водопостачання, жодних соціальних послуг, лікарень, аптек чи магазинів.

Беседін додав, що наразі на лівобережжі залишаються понад 900 людей - переважно люди літнього віку, які категорично відмовляються евакуюватися. Загалом у Куп’янській громаді ще перебувають 3300 людей, місцева влада закликає їх евакуюватися.