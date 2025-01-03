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Аналітика

Незважаючи на штурми, ворог не просунувся ні на метр: успіхи ЗСУ на Куп'янському напрямку. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
3 січня, 2025 п'ятниця
21:23
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Противнику було поставлено завдання до 1 листопада 2024 року вийти на Куп'янськ-Вузловий і Куп'янськ Лівобережний

Зміст

Ситуація на фронті: Куп'янський напрямок

Ворог не зміг виконати завдання, втративши велику кількість солдатів і техніки. Було знищено близько 70 одиниць техніки, включаючи танки, БМП, БТР та інше. Про це розповів командир Батальйону ударних БпАК “АХІЛЛЕС” 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

За його словами, ворог зміг зайти в населений пункт Кругляківка, утворивши певний клин, і далі мав його розширити. Противник мав частковий успіх, але був блокований Силами оборони, зокрема першою бригадою оперативного призначення Національної гвардії України "Буревій". Після блокування противника та деяких заходів вдалося вибити його з Кругляківського лісу майже повною мірою.

Що стосується Загризового і Лозової, для противника це залишається основним районом зосередження зусиль. Він намагається розширятись у напрямку Загризова і володіти населеним пунктом Лозова. Наприкінці 2024 року ворог мав часткові тактичні успіхи, але станом на сьогодні просувань у напрямку Загризова не було. В Лозовій противнику також не вдалося оволодіти населеним пунктом.

"Нещодавно ворог задіяв сім одиниць техніки, з яких три покинули театр бойових дій, а решта були знищені спільною роботою Сил оборони, включаючи наш батальйон. Це результат спільної роботи, адже фронт неможливий без підтримки кожного, хто залишився в Україні, працює, сплачує податки та підтримує Сили оборони", - сказав Федоренко.

На напрямку Куп'янськ Лівобережний, Куп'янськ Возовий, вище за течією, попри штурми, ворог не зміг просунутися ні на метр. Що стосується Дворічної, противнику вдалося зайти на правий берег. Вони використовували човни, плоти та туман для переправи, намагалися провести інженерну розвідку, але були виявлені Силами оборони, які скинули їх назад у річку Оскіл. Станом на сьогодні Новомлинськ залишається українським селом, каже військовий.

Щодо Дворічної і Масютівки, ворог намагається використовувати будь-які зручні способи для нарощування своєї присутності, але Сили оборони завдають системних вогневих уражень, щоб не допустити подальшого просування противника.

Федоренко розповів, які тренди минулого року будуть найважливішими для подій цього року.

"Українські виробники приватного сектору, які працюють в оборонно-промисловому комплексі, змогли почати виробництво ряду комплектуючих саме в Україні. Ми поступово злазимо з залежності від Китаю. Якщо говорити про застосування на полі бою, протягом 2024 року ми навчилися за допомогою наших безпілотників збивати ворожі дрони, переважно розвідники. Також ми опанували використання крил камікадзе. Деякі з них ще не "ланцети", але вже ефективно виконують свої завдання, зокрема по території РФ. У нас з'явився засіб, схожий на "Ланцет", під назвою "Булава". Він був презентований батальйоном, але ще не на балансі, і ми сподіваємось отримати його найближчим часом. У безпілотниках це автоматичне донаведення та розробка технологій для роботи з дронами з ШІ. Це дозволить нам одночасно завдавати вогневе ураження по одній або кількох цілях", - зазначив він.

Комунікація між виробниками і фронтом триває постійно, і лінійні бомбардувальники "Баба-Яга", пройшли ряд модернізацій. Сучасні системи значно відрізняються від тих, що були на початку 2024 року з точки зору захищеності від ворожого РЕБ, своїх можливостей і дальності польоту.

Безпілотні літальні апарати завжди викликають проблеми, оскільки це нова галузь, але ми прогресуємо швидкими темпами, каже  Федоренко. Адже ЗСУ здобули можливість завдавати ударів у глибину Російської Федерації за допомогою українських дронів, що атакують законні військові цілі і об'єкти, які забезпечують фінансування війни проти України. 

Цифровий дашборд ефективності підрозділів

Міністерство оборони України запускає цифровий рейтинг бойової ефективності командирів. Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. Відповідно до постанови уряду, звіти про підтвердженням ураження ворога, дозволять створити єдиний дашборд, який допоможе аналізувати результативність підрозділів та війська в цілому.

Дашборд – єдина цифрова панель, де відстежуються певні показники дій підрозділів, і ці звіти допоможуть оцінювати не лише ефективність військових, а й техніку та боєприпаси. Це дозволить краще розуміти, яку зброю і куди необхідно виготовляти і постачати в першу чергу.

Така практика вже існує, зокрема, підрозділи, які використовують безпілотні системи, вже звітують про враження противника. Це є сталою системою, яка дозволяє оцінювати ефективність підрозділів і на основі цього надавати їм більше безпілотних систем.

У цілому це рух у правильному напрямку, особливо якщо до цих показників дашборда та даних з системи "Дельта" будуть додані інші критерії оцінки ефективності командирів. Це повинно включати оцінку не лише враження живої сили, а й збереження життя особового складу та інші показники. Командири, які демонструють на полі бою найкращі результати, зможуть просуватися у кар'єрі.

Такі оцінки потрібно поширювати не лише в межах бригад, а й на інших командирів вищого рівня. Міністр оборони також зазначив, що перемога потребує глибокого аналізу досвіду та чесного розуміння помилок. Інспекції Міноборони працюватимуть у Сухопутних військах для напрацювання рекомендацій, які підвищать ефективність використання військ та підготовку особового складу.

Це пов'язано з історією 155-ї бригади “Анна Київська”, яка проходила навчання у Франції і виявила низку системних проблем з підготовкою, командуванням та взаємодією. Кристалізація досвіду і висновків, пов'язаних з підготовкою цих бригад, буде суттєвим поштовхом для покращення ситуації в управлінні військами, підготовці особового складу та використанні технологій, забезпечуючи перевагу за рахунок якості управління і технологічних рішень.

Командир Батальйону ударних БпАК “АХІЛЛЕС” 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко зауважив, що після того, як Головнокомандувач зайняв свою посаду, були зібрані представники спеціалізованих підрозділів БПЛА для обговорення системних проблем і можливих рішень.

"Було обговорено дві ключові речі, зокрема, що характеризує успішний підрозділ: це команда людей, об'єднаних спільною ідеєю, і додаткове фінансування за рахунок донатів, українського бізнесу та міжнародних інвестицій. Відповідно, це було озвучено в рамках наради, і спільними рішеннями з Кабінетом міністрів, міністром цифрової трансформації, виникла така ідея, як "Е-Бали", які внесли суттєве покращення в забезпечення підрозділів. Наприклад, завдяки цим зусиллям батальйон "Ахіллес" отримує 70% техніки БПЛА за рахунок держави і 30% за рахунок українського бізнесу та народу. Позитивні рішення мають своїх відповідальних людей, але про них рідко говорять. Ми часто обговорюємо проблеми, але забуваємо про досягнення. Так само, як і про героїв України", - повідомив він.

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