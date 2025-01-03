Рейтинг бойової ефективності: командири подаватимуть звіти про ураження ворога через Армію+
Уряд у п'ятницю, 3 січня, підтримав запуск проєкту "Звіт про ураження", який дозволить цифровізувати та впорядкувати звітність про результати бойових дій у ЗСУ
Про це повідомили заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко та пресслужба оборонного відомства.
На першому етапі запуску проєкту підрозділи ЗСУ та Нацгвардії зможуть надавати Генштабу щоденні звіти про ураження ворога через Армія+. Звіти синхронізують між застосунком та бойовою системою DELTA, що забезпечить об'єктивність і прозорість даних.
У Міноборони зазначили, що відповідне рішення дозволить:
- отримати об'єктивний облік підтверджених втрат ворога;
- постійно відстежувати ефективність командирів і підрозділів за чіткими критеріями;
- аналізувати ефективності різних видів зброї та боєприпасів на полі бою;
- оптимізувати виробництва та постачання найефективнішого озброєння.
"Звіти допоможуть оцінювати не тільки ефективність військових, а й техніки й боєприпасів. А також краще розуміти, яку зброю і куди необхідно виготовляти й постачати у першу чергу", – додала Черногоренко.
У межах пілотного проєкту подання звітів про ураження стане можливим в окремих підрозділах, додали в оборонному відомстві. У разі успішного результату проєкт планують поширити на всі частини Сил оборони.
- Міністр оборони Рустем Умєров 2 січня повідомляв про проведення комплексного аналізу командування Сухопутних військ ЗСУ, на основі якого запровадять реформи.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.93 Купівля 41.93Продаж 42.5
- EUR Купівля 43.26Продаж 44.04
- Актуальне
- Важливе