Рейтинг бойової ефективності: командири подаватимуть звіти про ураження ворога через Армію+

Про це повідомили заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко та пресслужба оборонного відомства.

На першому етапі запуску проєкту підрозділи ЗСУ та Нацгвардії зможуть надавати Генштабу щоденні звіти про ураження ворога через Армія+. Звіти синхронізують між застосунком та бойовою системою DELTA, що забезпечить об'єктивність і прозорість даних.

У Міноборони зазначили, що відповідне рішення дозволить:

отримати об'єктивний облік підтверджених втрат ворога;

постійно відстежувати ефективність командирів і підрозділів за чіткими критеріями;

аналізувати ефективності різних видів зброї та боєприпасів на полі бою;

оптимізувати виробництва та постачання найефективнішого озброєння.

"Звіти допоможуть оцінювати не тільки ефективність військових, а й техніки й боєприпасів. А також краще розуміти, яку зброю і куди необхідно виготовляти й постачати у першу чергу", – додала Черногоренко.

У межах пілотного проєкту подання звітів про ураження стане можливим в окремих підрозділах, додали в оборонному відомстві. У разі успішного результату проєкт планують поширити на всі частини Сил оборони.