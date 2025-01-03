Після знищення великої кількості піхоти й техніки ворог затих: у 14-й ОМБр розповіли про Куп'янський напрямок

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Князівські воїни дуже добре попрацювали напередодні Нового року на передовій. Протягом останніх днів ми успішно відбили два штурми, коли ворог висувався в бік наших позицій на бронетехніці. Обидві колони, до складу яких входили танки, БМП та МТЛБ, були повністю знищені", - наголосила Замрига.

За словами начальника відділення комунікацій 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, багато піхоти противника також було знищено, зокрема, ті, хто намагався сховатися в посадках. Ця результативна й ефективна робота всього особового складу бригади, гарна взаємодія між усіма підрозділами, від командира бригади до солдата з автоматом в окопі, дали свій результат.

"На певний час ворог в смузі відповідальності нашої бригади затих. Тобто немає такої кількості штурмів, як було до цього, до цих колон", - зауважила Замрига.