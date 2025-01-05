Росіяни розпочали підготовку до нових незаконних виборів на ТОТ України, - ЦНС
Російські загарбники розпочали активну підготовку до чергових незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України, які мають відбутися у вересні
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
Там розповіли, що для "ефективності" фейкових виборів окупанти запустили спеціальний чат-бот, який нібито допоможе виборцям віддати свій голос за потрібного кандидати або ж поскаржитись.
Зазначається, що чергові незаконні вибори на ТОТ мають відбутися 14 вересня 2025 року та 20 вересня 2026 року. Вони мають на меті створити передумови для збільшення кількості "депутатів" від цих територій у держдумі РФ.
"У такий спосіб Кремль намагається зміцнити свою владу на захоплених територіях України, зокрема в Луганській, Донецькій, Херсонській і Запорізькій областях. Путінський режим сподівається на створення вигаданого представництва цих областей у російському парламенті", - наголошують у ЦНС.
Там також розповіли, що місцеві колаборанти отримали з кремля завдання організувати 9 одномандатних виборчих округів на ТОТ Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини.
- Як раніше розповідав очільник Луганської ОВА Артем Лисогор, для проведення виборів у держдуму РФ у 2026 році на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники обрали основною ареною для маніпуляцій Луганщину та Донеччину.
- А у березні кремлівського диктатора Володимира Путіна в Росії прогнозовано "обрали" на новий термін на так званих виборах президента, що також проходили і на захоплених росіянами українських територіях.
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