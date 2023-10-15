Парламентські вибори у Польщі: перший екзитпол дає правлячій "ПіС" 36,8%, а опозиційнійй "Громадянській коаліції" 31,6%
Згідно із опитуванням виборців на виході з виборчих дільниць, на парламентських виборах у Польщі прохідний бар'єр для проходження до сейму подолали п'ять партій
Для партійних списків він становив 5%, для виборчих блоків - 8%.
Першим свої дані оприлюднив екзитпол Ipsos. На нього посилається державна Polska Agencja Prasowa (PAP) та близький до PiS телеканал TVP.
Інфографіка від TVN24
За даними екзитполу Ipsos, симпатії польських виборців розподілкени наступним чином:
правляча націонал-демократична партія "Право і справедливість" (PiS) - 36,8%,
опозиційна ліберально-демократична "Громадянська коаліція" (KO на чолі з "Громадянською платформою" "Третій шлях" - блок центристської "Польщі 2050" і селянського "Польського Народного Об’єднання" (Polska 2050 i PSL) - 13%, "Лівиця" - 8,6%, націоналістична "Конфедерація" - 6,2%. Таким чином, "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Лівиця" сумарно мають 81,14%. 31 427 виборчих дільниць працювали з 07:00 до 21:00 (з 08:00 до 22:00 за Києвом). Поляки обирали 460 депутатів сейму та 100 сенаторів. Загальна кількість виборців становила 29 091 533 осіб. Читайте також: Вибори у Польщі: які прогнози та чого очікувати Україні Станом на 17:00 явка на цих виборах була вищою, ніж 4 роки тому. Вона складала 57,54%. З різних регіонів Польщі надходила інформація про черги тих, хто бажав проголосувати. Як наголосив очільник Державної виборчої комісії Сильвестр Марціняк, суттєвих порушень виборчого процесу, які могли б вплинути на підсумки голосування, зафіксовано не було, передає PAP. Головними суперниками на цих виборах у Польщі є націонал-демократична партія "Право і справедливість", що вже 8 років поспіль перебуває при владі й має свого президента в особі Анджея Дуди, свого прем'єра, свій уряд, свою парламантську більшість й прагнула узяти під контроль судову гілку влади, та опозиційна ліберально-демократична "Громадянська коаліція" на чолі з ексголовою Європейської Ради та експрем'єром Польщі Дональдом Туском. Одночасно проходив загальнонаціональний референдум. На обговорення виносилися 4 запитання:
Референдум
"Третій шлях" - блок центристської "Польщі 2050" і селянського "Польського Народного Об’єднання" (Polska 2050 i PSL) - 13%,
"Лівиця" - 8,6%,
націоналістична "Конфедерація" - 6,2%.
Таким чином, "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Лівиця" сумарно мають 81,14%.
31 427 виборчих дільниць працювали з 07:00 до 21:00 (з 08:00 до 22:00 за Києвом).
Поляки обирали 460 депутатів сейму та 100 сенаторів.
Загальна кількість виборців становила 29 091 533 осіб.
Читайте також: Вибори у Польщі: які прогнози та чого очікувати Україні
Станом на 17:00 явка на цих виборах була вищою, ніж 4 роки тому. Вона складала 57,54%. З різних регіонів Польщі надходила інформація про черги тих, хто бажав проголосувати.
Як наголосив очільник Державної виборчої комісії Сильвестр Марціняк, суттєвих порушень виборчого процесу, які могли б вплинути на підсумки голосування, зафіксовано не було, передає PAP.
Головними суперниками на цих виборах у Польщі є націонал-демократична партія "Право і справедливість", що вже 8 років поспіль перебуває при владі й має свого президента в особі Анджея Дуди, свого прем'єра, свій уряд, свою парламантську більшість й прагнула узяти під контроль судову гілку влади, та опозиційна ліберально-демократична "Громадянська коаліція" на чолі з ексголовою Європейської Ради та експрем'єром Польщі Дональдом Туском.
Одночасно проходив загальнонаціональний референдум.
На обговорення виносилися 4 запитання:
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