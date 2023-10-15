Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Парламентські вибори у Польщі: перший екзитпол дає правлячій "ПіС" 36,8%, а опозиційнійй "Громадянській коаліції" 31,6%

Парламентські вибори у Польщі: перший екзитпол дає правлячій "ПіС" 36,8%, а опозиційнійй "Громадянській коаліції" 31,6%

15 жовтня, 2023 неділя
22:11
Світ вибори у Польщі

Згідно із опитуванням виборців на виході з виборчих дільниць, на парламентських виборах у Польщі прохідний бар'єр для проходження до сейму подолали п'ять партій

Для партійних списків він становив 5%, для виборчих блоків - 8%.

Першим свої дані оприлюднив екзитпол Ipsos. На нього посилається державна Polska Agencja Prasowa (PAP) та близький до PiS телеканал TVP.

Інфографіка від TVN24

За даними екзитполу Ipsos, симпатії польських виборців розподілкени наступним чином:

правляча націонал-демократична партія "Право і справедливість" (PiS) - 36,8%,

опозиційна ліберально-демократична "Громадянська коаліція" (KO на чолі з "Громадянською платформою"

"Третій шлях" - блок центристської "Польщі 2050" і селянського "Польського Народного Об’єднання" (Polska 2050 i PSL) - 13%,

"Лівиця" - 8,6%,

націоналістична "Конфедерація" - 6,2%.

Таким чином, "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Лівиця" сумарно мають 81,14%.

31 427 виборчих дільниць працювали з 07:00 до 21:00 (з 08:00 до 22:00 за Києвом).

Поляки обирали 460 депутатів сейму та 100 сенаторів.

Загальна кількість виборців становила 29 091 533 осіб.

Читайте такожВибори у Польщі: які прогнози та чого очікувати Україні

Станом на 17:00 явка на цих виборах була вищою, ніж 4 роки тому. Вона складала 57,54%. З різних регіонів Польщі надходила інформація про черги тих, хто бажав проголосувати.

Як наголосив очільник Державної виборчої комісії Сильвестр Марціняк, суттєвих порушень виборчого процесу, які могли б вплинути на підсумки голосування, зафіксовано не було, передає PAP.

Головними суперниками на цих виборах у Польщі є націонал-демократична партія "Право і справедливість", що вже 8 років поспіль перебуває при владі й має свого президента в особі Анджея Дуди, свого прем'єра, свій уряд, свою парламантську більшість й прагнула узяти під контроль судову гілку влади, та опозиційна ліберально-демократична "Громадянська коаліція" на чолі з ексголовою Європейської Ради та експрем'єром Польщі Дональдом Туском.

Референдум

Одночасно проходив загальнонаціональний референдум.

На обговорення виносилися 4 запитання:

  1. Чи підтримуєте ви продаж державних активів іноземним компаніям, що призведе до втрати польськими громадянами контролю над стратегічними секторами економіки?
  2. Чи підтримуєте ви підвищення пенсійного віку, зокрема відновлення підвищеного пенсійного віку до 67 років для чоловіків і жінок?
  3.  Чи підтримуєте ви демонтаж огорожі на кордоні між Республікою Польща та Республікою Білорусь?
  4.  Чи підтримуєте ви прийом тисяч нелегальних іммігрантів з Близького Сходу та Африки відповідно до механізму примусового переселення, нав'язаного європейською бюрократією?
Польща
вибори
Дональд Туск
Анджей Дуда
Читайте також:
14 жовтня, 2023 субота
Прагнуть вийти на річку Оскіл й оточити Куп'янськ: окупанти пішли в наступ на село Макіївка
Український ракетний комплекс "Вільха-М"
14 жовтня, 2023 субота
Найгарячіше сьогодні було на Донеччині, - Генштаб
Україна прапор
14 жовтня, 2023 субота
Українська держава мусить переглянути підхід до своїх громадян: канадський дипломат Ващук на форумі Via Carpatia
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.35
    Купівля 37.35
    Продаж 38.09
  • EUR
    Купівля 39.61
    Продаж 40.68
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
15 жовтня
22:06
Прапор США
Голосування за нового спікера Палати представників США відбудеться 17 жовтня
21:51
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував зустрічі із партнерами наступного тижня щодо підтримки України
21:43
Підводний ракетоносій, Чорне море, флот РФ
Росіяни вивели у Чорне море 3 ракетоносії: кількість "калібрів" може сягати до 20 ракет
21:36
Ентоні Блінкен
Блінкен анонсував відкриття пропускного пункту між Газою та Єгиптом
21:16
Володимир Зеленський
Україна максимально посилить ППО перед зимою, - Зеленський
21:08
вибори у Польщі
Вибори у Польщі: регіони, де більше прихильників опозиції, дають рекордну явку
21:03
Ізраїль обстріл
Близько 200 українців вивезли із Ізраїлю та Гази, евакуація триває, - Зеленський
20:48
Ван Ї
Глава МЗС Китаю назвав дії Ізраїлю "колективним покаранням народу Гази"
20:44
Ексклюзив
Йосиф Зісельс
Лауреатом премії імені Станіслава Вінценза став Йосиф Зісельс
20:41
евакуація
На Донеччині планують евакуацію родин із дітьми із Торецької та Мар’їнської громад
20:28
ООН
У штаб-квартиру ООН в Лівані поцілила ракета
20:26
Ізраїль кібуца Кфар-Аза
Кількість загиблих у Газі зросла до 2330, а в Ізраїлі - до 1300, - CNN
20:25
Ексклюзив
санкції проти РФ
"Це ідеологічна плутанина, яка нікуди нас не виведе": політик Ауштрявічус щодо пропозиції ЄС ввести "паспорти демократії" для російських опозиціонерів
19:42
кіт
На столичних Березняках поліція затримала чоловіка, який бив об асфальт безпритульного кота
19:29
окупанти в Криму
На Авдіївському напрямку окупанти за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії, - Генштаб
18:59
ХАМАС напав на Ізраїль
ЦАХАЛ вбили ключового командира ХАМАС, причетного до нападу на кібуци
18:42
Ексклюзив
російські військові окупанти
Збільшення кількості "м'ясних штурмів" біля Авдіївки: військовий Варченко про тактику російської армії
18:35
Джейк Салліван
Новий пакет допомоги для Ізраїлю та України значно перевищуватиме $2 мільярди, - Салліван
18:18
Інтерв’ю
Джо Байден
Вирок ХАМАСу вже підписано, так само як і Ірану, - Піонтковський
18:08
карта, сектор Гази
Ізраїль відновив водопостачання на півдні Гази, - ЗМІ
18:08
мобілізація на росії, чмобіки
Губернаторка російської Югри: "Війна нам не потрібна"
17:51
кіберспорт
МОК планує створити Олімпійські ігри з кіберспорту
17:40
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 15 жовтня: скільки коштує долар і євро в обмінниках
17:21
На 20-річння свого правління Алієв підняв прапор Азербайджану в колишній столиці вже не існуючої "Нагірно-Карабаської Республіки"
16:51
гостра їжа
Науковці з Теннесі з'ясували, чи насправді гостра їжа шкідлива
16:49
Огляд
Севастополь, вибух та пожежа на нафтобазі
Підбитий корабель у Севастополі та "салют" безпілотників у РФ: де в окупантів вибухало цього тижня
16:47
Ізраїль, евакуація
В Ізраїлі вперше за усю історію евакуюють ціле місто
16:34
Ексклюзив
Сі Цзіньпін і Путін
Дипломат Осипенко спрогнозував роль Китаю в глобальному конфлікті
16:29
розмінування, нерозірвані боєприпаси та міни
У передмісті Чернігова двоє людей підірвалися на міні у лісосмузі
16:17
Ексклюзив
вибори у Польщі
Явка на виборах в Польщі, яка станом на 12:00 становить 22%, перевищує минулі парламентські вибори
16:02
Ізраїль знищить ХАМАС, - Нетаньягу
15:59
Ентоні Блінкен та Беньямін Нетаньягу
Блінкен знову відвідає Ізраїль, щоб не допустити розширення конфлікту на Ближньому Сході
15:45
На фото: Курська область
У Курській області імітують оборонні рубежі, - Центр нацспротиву
15:42
Ексклюзив
Іранці на мітингу на підтримку палестинців у Тегерані
Ізраїльський політолог назвав два можливі сценарії участі Ірану у війні
15:27
Абдель Фаттах Ас-Сісі
Єгипет хоче скликати міжнародний саміт для допомоги сектору Гази
15:21
Завершився Варшавський міжнародний кінофестиваль: українські фільми здобули нагороди у двох конкурсах
15:12
телекомпанія Al Jazeera
Ізраїль вимагає закриття місцевої редакції телекомпанії Al Jazeera через "підбурювання ХАМАСу"
15:09
Емір Катару шейх Тамім бін Хамад аль-Тані зустрічається з міністром закордонних справ Ірану Хосейном Амір-Абдоллахіаном у Досі, Катар, 15 жовтня 2023 р.
Іран та Катар спільно допомагають Газі
15:05
Ексклюзив
Ірина Рибінкіна
Кваліфіковані медичні спеціалісти та обладнання потрібні у прифронтових лікарнях, – Ірина Рибінкіна
15:00
Папа Франциск
ХАМАС має звільнити заручників, а Ізраїль - створити гуманітарні коридори для жителів Гази, - Папа Римський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV