Парламентські вибори у Польщі: перший екзитпол дає правлячій "ПіС" 36,8%, а опозиційнійй "Громадянській коаліції" 31,6%

"Третій шлях" - блок центристської "Польщі 2050" і селянського "Польського Народного Об’єднання" (Polska 2050 i PSL) - 13%,

"Лівиця" - 8,6%,

націоналістична "Конфедерація" - 6,2%.

Таким чином, "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Лівиця" сумарно мають 81,14%.

31 427 виборчих дільниць працювали з 07:00 до 21:00 (з 08:00 до 22:00 за Києвом).

Поляки обирали 460 депутатів сейму та 100 сенаторів.

Загальна кількість виборців становила 29 091 533 осіб.

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Станом на 17:00 явка на цих виборах була вищою, ніж 4 роки тому. Вона складала 57,54%. З різних регіонів Польщі надходила інформація про черги тих, хто бажав проголосувати.

Як наголосив очільник Державної виборчої комісії Сильвестр Марціняк, суттєвих порушень виборчого процесу, які могли б вплинути на підсумки голосування, зафіксовано не було, передає PAP.

Головними суперниками на цих виборах у Польщі є націонал-демократична партія "Право і справедливість", що вже 8 років поспіль перебуває при владі й має свого президента в особі Анджея Дуди, свого прем'єра, свій уряд, свою парламантську більшість й прагнула узяти під контроль судову гілку влади, та опозиційна ліберально-демократична "Громадянська коаліція" на чолі з ексголовою Європейської Ради та експрем'єром Польщі Дональдом Туском.

Референдум

Одночасно проходив загальнонаціональний референдум.

На обговорення виносилися 4 запитання: