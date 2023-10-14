"Ми обиратимемо або будемо квазіБілоруссю, або повноцінним партнером у ЄС": польський журналіст про парламентські вибори у Польщі

Це він сказав в етері Еспресо.

"Маємо риторику, що зараз у Польщі одні з найважливіших виборів після 90-х років. Тому що на цих виборах обирається напрямок розвитку Польщі. Маємо розуміти, що сьогоднішня польська влада посварилася з Україною, Євросоюзом, навіть, з союзниками з-за океану. Деякі речі не виходять на поверхню, але, коли виступає посол США і каже до польських політиків, які управляють нашим суспільством та країною, щоб не приймали того закону і не робили цього перед виборами. Мова про закон, який начебто мав бути очищенням від російських впливів", - розповів польський експерт.

За його словами, що всі політики партії "Право і справедливість" навіть не приховували, що той закон був направлений на Туска та його опозиційну партію, аби витягнути його начебто на співпрацю з Росією, таким чином зупинити без суду можливість брати участь у парламентських виборах.



"Зараз у Польщі історичний момент, бо напряму обираємо чи будемо ми квазіБілоруссю, тобто нібито ми у ЄС, але від європейських цінностей відійдемо. Або ми будемо у Євросоюзі як повноцінний партнер, на якого можуть розраховувати", - зауважив Марек Сієрант.

Також читайте: Вибори у Польщі: які прогнози та чого очікувати Україні